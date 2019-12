Depuis 7 heures du matin ce samedi, les pompiers combattent un violent incendie en cours à Cour-sur-Heure (Ham-sur-Heure-Nalinnes).



Dans la rue des Carrières, une exploitation agricole a pris feu. Un gigantesque hangar de paille s'est embrasé rapidement, et le vent a fait prendre un second hangar situé non loin.

Des tonnes de paille sont parties en fumée, et malheureusement une dizaine de veaux ont péri dans les flammes. Un troisième hangar, qui contenait une trentaine de veaux, a lui pu être partiellement sauvé, alors que les pompiers et les fermiers des alentours se sont relayés pour sauver les animaux pris au piège des flammes.

Depuis, les pompiers tentent de combattre le coeur de l'incendie. "Mais c'est très compliqué, c'est de la paille, il va falloir probablement plusieurs jours pour en venir à bout", déplore le bourgmestre Yves Binon, qui s'est rendu sur place.