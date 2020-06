Pour aider les maraîchers, un marché s'est implanté le jeudi à Cour-sur-Heure, un village sans commerce.

Ce jeudi, c'est la troisième fois qu'un marché hebdomadaire s'installe sur la place de Cour-sur-Heure. Le village qui n'a aucun commerce, est satisfait qu'un tel projet puisse aboutir. Quant aux maraichers, cela les aidera à s'en sortir économiquement suite au covid-19.

"L'idée est née lors de la réouverture des marchés. Suite au confinement, les maraîchers rencontraient des soucis également. Lorsque l'on préparait la mise en place du marché de Nalinnes-centre et de Nalinnes-Haies, on les a sondés pour savoir s'ils avaient perdu des places ailleurs puisque la limite était de 50 maraîchers. On a alors pensé à installer un nouveau marché à Cour-sur-Heure, un village où il n'y a pas de commerce", explique Olivier Leclercq, échevin de tutelle.

L'idée a pu être rapidement mise en place, au départ 6-7 commerçants des marchés de l'entité se sont lancés. D'autres demandes arrivent chaque semaine, aujourd'hui ils sont 10 maraîchers qui proposent des produits différents. Une friterie, du poulet rôti, de la nourriture vietnamienne, un poissonnier, des vêtements, des fruits et légumes ou encore des gaufres de Liège. Le marché qui a commencé petit, s'agrandit au fur et à mesure. Pour que tous les citoyens puissent y avoir accès, le marché se déroule le jeudi entre 15h et 20h (21h pour la friterie).

Ce nouveau marché permet aux citoyens d'avoir accès facilement aux commerçants puisqu'il n'y a aucun magasin dans le village. Les premières fois ont bien fonctionné, ça donne un peu de vie dans le village d'habitude très calme.

"On a commencé petit mais ça commence à s'agrandir. Ca va permettre de relancer l'économie des maraîchers qui ont souvent perdu des places ailleurs. Pour les aider, on offre également l'emplacement gratuitement jusqu'à la fin de l'année." Cela relancera également l'économie du village, notamment pour le café qui fait carton plein les jeudis à présent.

"A l'avenir, la volonté est d'implanter un marché dans chaque village de Ham-sur-Heure."