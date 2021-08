Après une année compliquée, c'est un grand soulagement pour le milieu agricole. Ces 11 et 12 septembre, ils seront plusieurs dizaines à ouvrir leurs portes afin de permettre à un public, le plus souvent familial, de découvrir tant les produits que l'envers du décor. A l'occasion de la 24ème édition, il sera également possible de déguster des productions locales de même que passer un agréable moment de détente. "La crise de la Covid a mis en avant les producteurs locaux et les circuits-courts. Ils ont montré tout leur savoir-faire et leur capacité à se diversifier. Nous devons continuer à les soutenir et l'opération Fermes Ouvertes est une occasion pour découvrir leur travail ainsi que leur implication," confie Willy Borsus.

© NGOM (le Ministre Borsus s'est longuement entretenu avec les propriétaires Anne-Sophie et Frédéric de la ferme du Raz Buzée.)

A la ferme du Raz Busée à Gerpinnes, Anne-Sophie et Frédéric, des agriculteurs locaux, ont accueillis Philippe Mattart, directeur général de Apaq-W (Agence Wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité) ainsi que Geoffroy Simonart également de l'Apaq-w. En plus de lancer officiellement le week-end "Fermes Ouvertes", le rendez-vous était destiné à lancer l'opération "Ma quinzaine locale". La troisième édition qui se déroulera du 11 au 26 septembre sera l'opportunité rêvée pour les producteurs locaux de proposer leurs produits à un maximum de consommateurs. Partout en Wallonie, quelque 200 participants se tiennent prêts à promotionner leur savoir-faire tout en favorisant les circuits-courts. Lors de cette quinzaine, diverses activités seront prévues comme des apéritifs du terroir, des conférences, des démonstrations, des visites ou encore des marchés. Le ministre de l'Agriculture et les représentants de l'Apaq-w ont clairement encouragé les consommateurs à soutenir cette initiative. "Il existe de nombreux points de ventes près de chez soi et de nombreux producteurs transforment leurs produits. Consommer de cette manière n'est pas plus cher et permet de soutenir une agriculture familiale, raisonnable, et durable. Cela permet également de tisser des liens dans la transparence et la confiance," déclare Anne-Sophie.

© NGOM (Les produits issus de la transformation de leur propre lait de vache est une histoire de famille à la ferme du Raz Buzée))

Pour Anne-Sophie et Frédéric, les hôtes du jour, il s'agit d'une première participation. "Voilà trois ans que nous avons commencé et cette année nous avons tenu à participer. Nous élevons des vaches et produisons des fromages et autres glaces à partir de notre lait. Nous tenons à offrir des produits de qualité en veillant à ce que chaque étape du processus soit réalisée au mieux. Le moindre manquement impacte le résultat final."

Outre les produits issus de la transformation de leur lait, les gerpinnois ont pour projet d'accueillir les écoliers dans un mode "ferme pédagogique."