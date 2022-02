L’ordre du jour épuisé, lors du dernier conseil communal, plusieurs questions ont été posées par les groupes UNI et ARC. Certaines anecdotiques, d’autres plus importantes et même parfois plus inquiétantes…

Une question d'ARC est interpellante : C’est Serge Delauw qui s’en charge signalant qu’en examinant les comptes 2020 en juin dernier, il s’est inquiété sur l’origine de 4 droits constatés non perçus, et ce sans éclaircissement de l’Administration ni du Collège. La seule réponse du directeur financier ff précise que ces non perçus étaient qualifiés de "déficit non justifié". Bien trop vague que pour contenter le leader ARC qui, en date du 6 septembre 2021, demande à la directrice générale une réunion avec la directrice financière.

La réponse de la directrice générale tombe immédiatement: il s’agit d’un vol. En fait, on apprendra que les faits se sont produits et reproduits en 2019: 400€ le 7 janvier 2019, 108€ le 15 janvier, 160€ le 23 janvier, 49€ le 4 février, 65€ le 11 février et 120€ le 17 février. Des constats faits souvent le lundi. Trop tardivement saisie, la police et le contrôle des badges d’entrée aux bâtiments ont fait que les vols ont cessé.

Pour mieux comprendre les faits, il faut savoir que 43 badges étaient en circulation, badges… non nominatifs! Mais après être entré, fallait-il encore disposer de deux autres clés et… du code du coffre-fort. Cela fait beaucoup pour que ce soit une personne extérieure, et tout autre voleur qui se contenterait de prendre 49€ et ne mettant pas la main sur des passeports. Le bourgmestre a déposé plainte et suite à l’instruction, l’affaire a été classée sans suite par le Procureur du Roi.

Alors que les agences bancaires ferment leurs distributeurs de billets, y aurait-il un nouveau Bancontact sur la place de Beaumont?