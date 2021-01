Les événements de ce jeudi auraient pu être catastrophiques. Ce n'était heureusement pas le cas, mais deux enfants de quatre ans et demi ont disparu plusieurs dizaines de minutes après avoir décidé de quitter leur école, à Nalinnes Haies. Ils ont erré dans les rues du village avant d'arriver - sans embûches, ouf! - chez leur nanny.

"Comme tous les matins, j'ai conduit mes deux enfants à l'école. Puis j'ai reçu un appel de mon beau-père quelques heures après, il était en pleurs : la petite est à la maison avec un de ses copains, ils sont partis de l'école pendant la récréation", explique la mère de la petite fille, encore chamboulée. "Ma fille m'a dit qu'elle avait dit qu'elle voulait aller aux toilettes, mais qu'en fait elle voulait aller avec son copain chez sa nanny, pour leur présenter..."

La petite n'a que quatre ans et demi, mais elle a heureusement réussi à trouver le chemin jusque là. "Je ne sais pas par quel miracle elle y est arrivée, on ne fait jamais ce chemin à pied", et il y a... près d'un kilomètre entre l'école et le domicile des grands-parents.

Il était 10h45 quand les deux bouts de chou sont arrivés devant la maison de "nanny". Le grand-père a entendu du bruit et reconnu une voix qu'il connaissait devant le garage... "On ne sait pas exactement quand ils sont partis, la récré est à 10 heures mais elle est parfois prolongée."

Le pire dans cette histoire, c'est qu'à 11 heures, quand la famille prévient l'école pour signaler qu'ils ont retrouvé les deux enfants... l'école n'avait pas remarqué leur disparition ! "C'est hallucinant, sur une classe de seize, il manque deux enfants et personne n'a rien vu. On a voulu se plaindre, mais l'école se décharge de toute responsabilité. La prof du matin dit que ce n'était pas elle, mais une autre. L'autre explique qu'elle n'était pas encore là. Donc personne ne surveillait les enfants ? Heureusement que ma petite fille a pu retrouver le chemin, et sans embûches, parce qu'il aurait pu se passer des milliers de choses sur la route", colère la maman.

Les parents envisagent de porter plaine contre l'école, "ils ont la responsabilité de nos enfants!"