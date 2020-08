L'école de Lausprelle fera peau neuve l'année prochaine. La commune souhaite construire un bâtiment en brique pour remplacer les deux bâtiments en préfabriqués., explique le bourgmestre Philippe Busine.

La commune a déjà reçu le feu vert de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Des subsides à 70% seront donc octroyés pour ce projet. L'auteur de projet est désigné, le permis d'urbanisme est octroyé. Lors du prochain conseil communal du 27 août, un accord sur le cahier de charge devra être voté. Cependant, la procédure administrative n'est pas encore terminée, la première pierre ne pourra pas être mise avant la prochaine année scolaire.

Un budget de 435 000 euros est prévu, subsidié à 70%. Les préfabriqués disparaitront, et un bâtiment sera construit accolé à l'établissement existant. Deux nouvelles classes plus grandes, plus isolées et plus adaptées seront disponibles pour les élèves de l'école primaire. Il restera à savoir où seront installés ces élèves durant la construction de ces classes.

De plus, l'ancien bâtiment sera également remis à neuf. Le bardage à l'avant sera refait et les châssis seront remplacés.