Le 30 avril dernier, le Collège communal de Thuin a validé son plan de déconfinement.

Le voici en détail, tel qu'il a été transmis à la presse ce lundi matin.

Timing des prochaines dispositions dans les écoles communales :

04 mai:

Les mesures prises pendant le confinement restent d'application. Cela signifie que les garderies se poursuivent dans les implantations de Gozée Là-Haut et de Biercée afin d'assurer un accueil aux enfants.

11 mai:

A partir du 11 mai, la garderie sera organisée dans TOUTES les implantations afin d'accueillir les enfants dont les parents sont concernés par un secteur d'activité professionnelle en reprise, et les enfants vivant dans des conditions sociales compliquées. Tous les enseignants seront présents pour s’occuper des enfants.

Le transport extrascolaire sera à nouveau réorganisé, en fonction des demandes des familles inscrites au dispositif.

18 mai:

Les élèves de 6ème année reprendront les cours à l'école à raison de 2 jours par semaine, les lundis et jeudis (ou les mardis et vendredis en cas de dédoublement des classes). Cette reprise des leçons sera assortie d'un travail à domicile.

Les élèves de la 1ère à la 5ème année recevront du travail à domicile mais sans nouvelle matière.

Les garderies organisées jusqu'alors seront poursuivies.

25 mai:

Les dispositions précédentes restent d'application. Les élèves de 1ère année reprendront les cours à l'école (mais pas ceux de la 2ème année).

Les élèves en difficultés d'apprentissage seront contactés par leur enseignant afin de suivre des cours de "remédiation" à l'école, à raison d’un jour par semaine.

Points divers:

Les cours de gymnastique sont annulés.

Distanciation sociale:

Il sera formellement interdit aux parents de pénétrer dans l'enceinte de l'école, sauf pour aller récupérer les enfants présents à la garderie.

Les sorties et les récréations/repas se feront de manière décalée. Chaque Directeur s'adaptera en fonction de ses propres réalités.

Matériel d'hygiène:

Du gel hydro-alcoolique, des serviettes et du savon pour les sanitaires ainsi que des thermomètres frontaux seront livrés aux écoles, les commandes sont en cours.

Des masques seront fournis aux enseignants ainsi qu'un masque pour chaque élève de 6ème année.

Nettoyage:

Les techniciennes de surface suivront un protocole de nettoyage strict pour l'entretien des locaux scolaires.

La bibliothèque ouvrira ses portes sur rendez-vous à partir du 11 mai

A partir du 11 mai, les lecteurs pourront venir emprunter les livres demandés préalablement (réservation en ligne, par mail ou téléphone). Ils pourront également ramener leurs livres dans les locaux de la bibliothèque communale. Afin d’éviter les risques de contamination pour le personnel et les futurs lecteurs, chaque ouvrage ramené sera nettoyé avant d'être rangé en rayons.

L’accès sur rendez-vous sera réservé aux lecteurs inscrits et n'ayant pas de rappel en cours afin d'éviter la manipulation d'argent.

Afin de limiter le temps de passage au sein des locaux et pour respecter les mesures de sécurité, les colis seront préparés avant la visite des lecteurs et disponibles sur une table à l'entrée de la bibliothèque.

Durant la période transitoire où cette mesure sera d'application, la bibliothèque propose que ce service soit accessible durant les heures d'ouverture habituelles de la bibliothèque en y ajoutant le mercredi matin soit :

Mardi de 8h30 à 12h et de 13h à 18h.

Mercredi de 8h30 à 12h et de 13h à 18h.

Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 18h.

Samedi de 9h à13h.

Organisation des services communaux

Depuis le début du confinement, l’administration communale est fermée au public. Les agents sont invités à poursuivre leurs tâches habituelles en télétravail quand cela est possible. Pour les autres, la présence physique est organisée en tournante au sein des équipes. Les demandes de permis d’urbanisme, carte d’identité ou encore sacs poubelles continuent d’être assurées grâce à des prises de rendez-vous uniques. Via le site internet de la Ville, le citoyen a accès à des adresses mails et des numéros de téléphoner à utiliser en cas de besoin.

Le Collège a décidé de maintenir cette organisation jusqu’au 10 mai inclus. A partir du 11 mai, afin d’organiser le déconfinement progressif annoncé lors de la dernière conférence de presse du conseil national de sécurité, le Collège a validé une nouvelle méthode d’organisation. Elle sera mise en place jusqu'aux prochaines éventuelles instructions du Gouvernement fédéral.

Le principe général de cette nouvelle organisation est de favoriser au maximum le télétravail (conformément aux instructions du fédéral) mais les agents ne pouvant travailler à domicile devront reprendre leur poste de travail en fonction des besoins des services. Voici ce qui sera mis en place dans chaque service :

Service secrétariat:

La Directrice générale sera présente. Les employées d'administration se relayeront pour traiter le courrier et les demandes diverses tous les jours (avec une tournante entre présence physique et télétravail).

Population:

Un mail (population@thuin.be) et un numéro de téléphone (071/55.94.22) restent à disposition de la population. Une permanence sera assurée tous les jours, sur rendez-vous, et ce afin d'éviter les files d'attentes. Il en sera de même pour la délivrance des sacs poubelle.

Service financier:

Le Directeur financier assurera la continuité du service via télétravail et sera présent les lundis et jeudis matins. Les agents du service seront soit en télétravail, soit présents physiquement en fonction des besoins du service.

Service du personnel:

Les agents assureront la continuité du service via télétravail et/ou présence physique. Les transports ATL reprendront. Les accueillantes conventionnées restent en activité.

Service travaux:

Dans le respect des normes de distanciation sociale et/ou avec l'équipement de protection nécessaire, les ouvriers, techniciennes de surfaces et staff responsable de l'encadrement technique seront présents (avec télétravail partiel pour le staff). Le service administratif sera assuré via télétravail et/ou présence physique.

Services urbanisme - ADL:

Les services restent ouverts sur rendez-vous (permanence tous les jours) et fonctionne via télétravail et présence physique.

Logement - Plan HP: