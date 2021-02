Cette semaine, c'est relâche pour les écoliers sauf pour Edouard "aux mains d'argent" Godfroid, qui passera ses vacances à s'entraîner au volant de son kart flambant neuf.

Epaulé et soutenu par ses parents, son petit frère et des proches il a présenté dernièrement le bolide à bord duquel il envisage de s'imposer cette saison. "Lors de sa première saison l'année dernière, au championnat du Benelux, il a terminé 16 ème sur 38," explique fièrement Michaël Godfroid, le papa d'Edouard. Si une 16 ème position n'est pas parlante pour le non-initié, il faut savoir que la catégorie dans laquelle évolue Edouard regroupe des enfants âgés de 8 ans à 12 ans.

Pour poursuivre sur sa lancée, le jeune pilote a intégré le team Eurokarting basé au karting des Fagnes de Mariembourg.

Pour sa deuxième année, Edouard est entouré comme un pilote pro. Il dispose de séances d’entraînements et d'un accompagnateur technique en charge de peaufiner les réglages nécessaires pour optimaliser ses chances de podium et si possible la première marche. "Pour le moment on est en plein dans les entraînements. Il a pu s’exercer tout l'hiver avec une pause en raison de la neige. Pour le moment, nous avons repris repris plein gaz avec deux jours à Genk avec le team. Le but est de remettre le focus sur le début de la saison qui commence le moi prochain."

Pour l'instant, Edouard est déjà inscrit au championnat du Bénélux mais souhaite également participer à deux manches de l'Eurosérie qui se disputeront à Genk et à Mariembourg. S'il n'en est qu'à ses débuts, le pilote et sa famille prévoient de parcourir l'Europe afin de s'entraîner et découvrir les circuits. Comme il connaît les circuits belges, il prendra le départ et défendra ses chances.

Même si c'est le papa qui prend la parole, Edouard n'a pas sa langue en poche pour partager sa passion. "Mon papa roulait déjà en kart et à chaque qu'il revenait il m'expliquait. J'ai pris le volant les premières fois sur le parking du Delhaize de Montigny-le-Tilleul et à 7 ans j'ai reçu mon premier kart. En 2019, j'ai intégré Eurokarting et je m’entraîne le plus souvent possible."

Avec des vitesses pouvant atteindre plus de 100 km/h en bout de ligne droite, le jeune pilote est conscient des risques qu'il encoure mais reste bien entouré. Pour son papa, il faut que le kart reste un amusement même si derrière, Edouard est soumis à une discipline stricte, celle des champions.