Entre mère et fille, c'est la guerre. D'ailleurs, Arlette a confirmé face au tribunal ne plus vouloir le moindre contact avec sa fille. Tendue à cause de rancœurs du passé, la relation mère-fille a atteint un point de non-retour le 3 septembre 2019, au Bultia de Gerpinnes. Ce jour-là, une altercation verbale a éclaté entre mère et fille dans la voiture.

Delphine a saisi les poignets de la victime avant de les tordre. Une médiation pénale avait été proposée à Delphine, pour classer ce triste dossier sans passer par le tribunal correctionnel. Mais la prévenue qui, dans un premier temps, était en aveu des faits avait subitement changé de version mettant fin à la procédure.



Le tribunal correctionnel a décidé, jeudi matin, d'octroyer une mesure de faveur à Delphine: une suspension probatoire de 3 ans.