Il avait écopé de six ans ferme, sa peine a été réduite en appel à quatre ans avec sursis.



Un habitant d'Erquelinnes, qui avait écopé de six ans de prison ferme, par défaut, en première instance pour une tentative de meurtre qui s'est déroulée à Beaumont le 2 avril 2017, a vu sa peine réduite, mercredi, devant la troisième chambre correctionnelle de la cour d'appel du Hainaut. Celle-ci a eu un doute sur l'intention d'homicide et a requalifié les faits. C.D est condamné à une peine de quatre ans, assortie d'un sursis de cinq ans pour ce qui excède la détention préventive, pour des coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail de plus de quatre mois. L'excuse de provocation n'a pas été retenue par la cour.

Le 2 avril 2017, vers 20h25, un homme avait été renversé par une voiture rue Maurice Léotard à Beaumont. Un témoin a déclaré avoir entendu, à trois reprises, un automobiliste crier "je vais te tuer", en s’adressant à la victime, Jacky dit "le tatoué". Le témoin a ensuite entendu le bruit d’un choc et a vu un homme au sol. L’automobiliste est passé deux fois près du blessé, proférant d’autres menaces de mort.

Le 6 avril, vers 16h15, l’automobiliste, un jeune homme âgé de 20 ans, se présentait à la police d’Erquelinnes pour avouer les faits. Il a foncé volontairement vers Jacky car il menaçait sa mère. L’homme renversé a eu les côtes, le sternum et les jambes fracturés.

L'intention d'homicide, requise par l'accusation, était contestée par la défense. "Il a eu peur de cet individu qui était membre d'un club de motards et qui avait la réputation d'être agressif", avait déclaré l'avocat de la défense.

Inconnu de la justice avant les faits, le prévenu a été placé sous mandat d'arrêt le 7 avril 2017 et a été libéré sous conditions le 21 juin 2017.

Quant au tatoué, il est décédé en juin 2018, de maladie.