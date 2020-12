Normalement, on est en plein dans la campagne de vente de bougies pour soutenir les combats d'Amnesty International, mais aussi au moment du Marathon des Lettres, où des milliers de personnes écrivent à des pays pour soutenir des personnes opprimées, ou à des personnes opprimées directement pour leur témoigner du soutien. Mais ce n'est pas possible cette année.



"Pas de stands dans l'espace public, pas de vente en marge des manifestations à la sortie des magasins, tous nos temps forts de fin d'année sont impossibles en raison des règles sanitaires", explique Marie-Noëlle Mortelette, bénévole Amnesty pour Châtelet/Aiseau/Gerpinnes. "On a dû trouver une autre façon de vendre des bougies, ce qui est très important pour nous parce que ça sert à financer des actions ou des causes."

Cette année, Amnesty se concentre sur la santé et - contrairement à souvent - intervient aussi en Belgique et non à l'étranger : "on voit qu'il y a des inquiétudes sur les droits humains, notamment avec les questions de liberté, d'accès et droit aux soins de santé, c'est revenu sur le devant de la scène avec la pandémie." Un rapport d'Amnesty montre que durant la première phase de confinement, à partir de mars, les maisons de repos "ont été laissées à l'abandon", nous affirme-t-on, "et que les gens qui s'y trouvent pas été traité de manière égale avec le reste de la population."

Les méthodes alternatives pour lever des fonds et sensibiliser passent par les commerces de proximité. "Une pharmacie, une boulangerie, un petit magasin : on demande au commerçant de prendre en dépôt un petit nombre de bougies pour nous aider à les vendre", continue Marie-Noëlle Mortelette. "On a aussi mobilisé nos réseaux : des collègues, des sympathisants, la famille, etc. Et eux servent aussi de relais, en parlent de nos actions autour d'eux. On livre aussi chez les gens, pour ceux qui voudraient acheter des bougies en ligne." Pour le Marathon des Lettres, un "kit d'écriture" peut être livré chez les gens, puisque les ateliers ne sont plus possibles : "nous soutenons 10 personnes en danger à travers le monde en écrivant massivement des lettres pour faire pression sur les autorités et soutenir moralement ces personnes. Ces kits sont utilisables en famille, il y a des cartes, des modèles à recopier, on peut déjà sensibiliser ses enfants aux droits humains", souligne la bénévole.



Il est encore trop tôt pour savoir si l'année sera bonne ou mauvaise, l'action a commencé le 17 novembre et ne se terminera que plus tard en novembre. "Mais c'est fort probablement que l'année sera moins bonne, oui, parce qu'il y a de nombreux lieux qu'on ne peut plus investir."