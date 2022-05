La décision du Gouvernement Wallon de ne pas avoir retenu Erquelinnes dans le projet “Territoire Zéro Chômeur” reste en travers de la gorge des élus locaux.communique Caroline Desalle, Échevine de l’Emploi. Pour elle : “le gouvernement wallon n’est décidément pas enclin à soutenir les communes rurales et principalement celle de la Thudinie, territoire oublié de la Wallonie.

En concertation avec la Chambre Emploi et formation de l'instance bassin Hainaut-Sud , la coordination sociale d'Erquelinnes travaillait à la réflexion du projet " Territoire zéro chômeur". Après des mois de benchmarking et de rencontres notamment avec les associations françaises, c 'est la douche froide : Erquelinnes et l'ensemble de l'arrondissement de Thuin ne sont pas éligibles. Caroline Desalle, s'insurge quant à cette décision purement politique ; "ni le nombre de demandeurs d’emploi, ni aucun autre élément socio-culturel ne justifie ce choix."

La question des aides à l'emploi et de l'éligibilité ou non de certaines zones dont la Wallonie Picarde s'est invitée au Parlement Wallon. Interrogée sur l'absence de reconnaissance de la Wallonie Picarde, par Mathilde Vandorpe (Les engagés) Christie Morreale, ministre Wallonne en charge de l'Emploi et de la Formation a rappelé les conditions d'éligibilité déterminée par le Fond Social Eurpopéen. "Cette opportunité comporte aussi des contraintes. On avait dit la balance des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est pouvoir gonfler le nombre de projets et d'avoir des projets sur beaucoup de territoire wallon ; le désavantage c'est une forme de lourdeur administrative qui est liée au FSE et à l'éligibilité des territoires. La programmation FSE+ concentre les moyens sur des territoires qui sont circonscrits pour maximiser l'effet de levier des fonds européens. Sur la base d'indices déterminant les territoires en besoin, l'axe innovation sociale de la programmation FSE+ dédiée à l’expérimentation "territoire zéro chômeur" sera dédiée exclusivement aux arrondissements de Namur, Verviers, La Louvière, la province de Luxembourg, Mons, Liège et Charleroi."

Pour Mathilde Vandorpe. "La Wallonie picarde se retrouve encore une fois vraiment lésée dans ce projet-là alors qu'il y a vraiment des associations hyper motivées sur le terrain pour pouvoir rentrer dans ces appels à projets. Cela donne encore une fois l'impression que la Wallonie s'arrête avant la Wallonie picarde. Franchement, sur le terrain, c'est très compliqué à comprendre."