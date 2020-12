Pierre Gérard a lancé sa distillerie il y a deux mois, à Bersillie-l'Abbaye (Erquelinnes). Distillateur depuis plus de 20 ans, cet ingénieur-biochimiste a travaillé à la Distrillerie de Biercée avant de créer Custom Distillery, avec pour objectif de "transformer des spiritueux de qualité provenant du monde entier pour aboutir à des produits étonnants et bien typés."

Il présente dès ce 14 décembre son premier-né: le Black Wood. C'est une eau-de-vie de bière belge (40% vol.) customisée par une infusion de différentes essences de bois toasté, "amenant des saveurs atypiques", promet Pierre Gérard. "Les touches épicées proviennent de l’utilisation du chêne français. Le bouquet floral et frais est amené par l’ajout de bois d’acacia et le châtaignier structure les différentes saveurs en apportant une touche un peu plus vanillée." © Custom Distillery

La Custom Distillery propose ses spiritueux à la commande:

via commande@customdistillery.be

via la page facebook (message privé)

par téléphone au 0493/920.189

Ou dans une série de magasins locaux, d'Erquelinnes, Beaumont ou Thuin: "Black Wood est disponible dès à présent chez Eugène et Délia à Biercée, Drinks Michot à Thuin, Delbard Florial Centre à Beaumont, Drinks du Belvédère à Beaumont et Station de la Poule à Solre-sur-Sambre."