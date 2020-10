L'Horeca, à savoir cafés et restaurants, doivent fermer à nouveau: personne n'aura raté l'annonce choc de vendredi dernier. Mais le pick-up et les livraisons restent possible jusqu'à 22 heures.

C'est pourquoi la commune d'Erquelinnes a remis à jour la liste des restaurants qui font traiteur, qui proposent de venir chercher un plat ou de se le faire livrer. "Il est essentiel de proposer une telle liste à l'ensemble de nos citoyens", note l'échevine du Commerce, Caroline Desalle. "Soutenir le secteur de l'Horeca est indispensable à ce stade. C'est pourquoi, dès lundi, après l'annonce des mesures qui touchent très fortement l'Horeca, nos équipes de communication, du syndicat d'initiative et le comité des commerçants ont contacté les restaurateurs pour convenir de leurs modalités de livraison et ce, afin de les soutenir du mieux que nous le pourrons. Tous ensemble, nous sommes solidaires !"

Cette liste, disponible sur le site web de l'administration communale, sera mise à jour quotidiennement en fonction des restaurateurs. "Une communication sur le site et sur les réseaux sociaux officiels de l'administration est à disposition des citoyens", conclut l'échevine.