La frontière est ouverte...il ne reste plus que les français soient mis au courant.

Après plusieurs semaines de fermeture, les autorités belges ont décidé qu'il était désormais possible de se rendre à l'étranger pour raison familiale notamment. Ce samedi, les blocs entre Erquelinnes et Jeumont ont été retiré pour laisser place au trafic.

Pour l'occasion, le bourgmestre, David Lavaux s'est rendu sur place. Sur les réseaux sociaux, il se félicite de cette initiative. "Le gouvernement belge a décidé de rouvrir les frontières pour que les familles puissent se voir mais aussi pour que les commerces puissent fonctionner entre nos deux pays."

Si, à première vue cela est une avancée positive pour la circulation des personnes, le bourgmestre demande un peu de patience avant que les belges ne se rendent en France. "Même si les français sont les bienvenus en Belgique, on vous demande d'attendre encore un peu avant d'aller en France, le temps qu'ils soient bien au courant. Et que "Paris" prenne la décision finale et surtout en informe les gendarmes français."

En effet, tant que la gendarmerie n'est pas avertie de cette ouverture de la frontière, les gendarmes gardent comme consigne de contrôler et, le cas échéant, de verbaliser.

Cette ouverture de la frontière notamment à la rue Saint Antoine est une bonne chose pour Caroline Desalle, échevine du Commerce d'Erquelinnes. "Nous pourrons de nouveau accueillir nos voisins français sur notre commune. C'est une bonne tant pour eux que pour nos commerçants locaux."