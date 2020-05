Le chantier de la N40 démarre ce lundi 4 mai, sur 5 kilomètres, jusqu'au 5 juin.

Sofico a décidé de profiter de la diminution du trafic sur la N40 pour y lancer un chantier de réhabilitation du revêtement de la chaussée. Dès ce lundi 4 mai, des travaux démarreront sur la chaussée de Mons à hauteur d'Erquelinnes et ce, jusqu'au 5 juin.

Le chantier prévoit le revêtement de la chaussée dans les deux sens sur environ 5 km, entre l'intersection avec la N55 (sortie de l'agglomération de Solre-sur-Sambre) et l'intersection avec la N559 (rond-point de Sartiau à Thirimont).

La Sofico annonce des perturbations. Durant le chantier, un seul sens de circulation sera possible, seuls les usagers venant d'Erquelinnes et allant vers Beaumont pourront emprunter la N40. Une déviation sera mise en place. Pour les véhicules légers, venant de Beaumont et se dirigeant vers Erquelinnes : ils seront déviés depuis le rond-point du Sartiau (Thirimont) vers la N559, puis vers la N561 pour traverser La Buissière et Merbes-le-Château, pour enfin retomber sur la N40 au rond-point d’Erquelinnes. Les poids-lourds en provenance de Beaumont seront quant à eux invités à rejoindre Mons via Charleroi.

Les travaux prévoient également la réfection d'accotements pour y installer une piste cyclable dans la traversée de Solre-sur-Sambre. Mais il n'y aura aucun impact sur le trafic et se réalisera après le 5 juin. Au total, le budget est estimé à 1,5 millions d'euros par Sofico et le SPW.