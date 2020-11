Du 30 novembre au 25 juillet c'est une initiative originale que propose le Centre Culturel Haute Sambre à Thuin. Dans l'impossibilité de recevoir du public en ses murs, l'équipe d'Adrien Laduron a pensé à amener l'art au sein des foyers.

Dans le cadre de l'Expo #32 (en référence à l'adresse postale du bâtiment) certains artistes ont fait don d'une œuvre de même que d'autres personnes ayant déjà exposé au centre culturel. Les ateliers du CEC (centre d'expression et de créativité) et les membres de l’équipe ont aussi permis d’augmenter le nombre d’œuvres. "Nous avons donc décidé de les rendre accessibles au public et continuer ce lien privilégié entre un Centre culturel et son public," Adrien Laduron, le directeur.

Concrètement, les œuvres qui sont actuellement au centre culturel seront mises à disposition des habitants de la Haut Sambre pour qu'ils puissent avoir une œuvre d'art gratuitement pendant un certain temps. "Nous voulons par ce projet garder contact avec les habitants de la région et continuer à proposer aux artistes d'être vu."

Dans un premier temps, le projet est réservé aux habitants de Haute Sambre.

Comment participer? Un catalogue, avec inscription en ligne, est donc disponible sur le site du centre culturel https://www.centreculturelhautesambre.be/event/expo32-dans-ton-salon/

Remplissez vos coordonnées en ligne. Envoyez le numéro et/ou le nom de l’œuvre choisie. Lisez et cochez la case «Accepter les conditions générales» Cliquez sur ENVOYER. Le centre culturel contactera et indiquera le système d'accrochage conseillé. Un rendez-vous sera pris et une convention signée.

Même si le prêt est gratuit, une caution est demandée.