Gaston et Fanny, un couple d’agriculteur de la région de l’Entre Sambre et Meuse, possèdent dix champs de fleurs qu'ils mettent à disposition des personnes.

Ce dimanche, nous célébrerons la fête des mères. Elles recevront beaucoup de cadeaux qui leur feront plaisir. Alors pourquoi pas leur offrir de belles fleurs que vous auriez été coupés vous-même ?

Vous pouvez trouver des champs à fleur dans lesquelles vous avez le droit de les cueillir, dans notre région, plus particulièrement dans les communes de Gerpinnes, Lobbes, Nalinnes, Thuin, etc. C’est Gaston et Fanny, un couple d’agriculteur de l’Entre Sambre et Meuse, qui s’en occupent "C’est 0,50 € la tulipe. Il n’y a pas de réglementation, les gens peuvent prendre la quantité qu’ils souhaitent. Il suffit de déposer l’argent dans la boîte à l’entrée ou de faire un virement. C’est un revenu complémentaire à notre activité d’agriculteur. Cela nous permet de mettre du beurre dans les épinards comme on le dit. L’objectif, c’est aussi de donner une image positive de l’agriculture, qui est souvent critiquée", explique Gaston.

Le métier de fleuriste reste indispensable, notamment pour pouvoir couper une tige à la bonne longueur ce qui permet de garder les fleurs plus longtemps. Ils donnent également leurs avis pour créer de belles compositions. "Mais sur notre site internet, nous donnons des conseils. Les tulipes doivent être coupées le plus bas possible. L’eau doit être changée tous les deux jours", poursuit-il

Habituellement, pour la fête des mères, Gaston et Fanny accueillent beaucoup de personnes dans leurs différents champs de fleurs. Elles espèrent que cette année, ils seront encore au rendez-vous. D’autant plus, qu’il s’agit d’une activité familiale, qui se pratique en plein air.