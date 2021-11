L’ASBL Ham-sur-Heure Val de Sambre, qui fait partie du service club Fifty One International, organise sa première foire aux vins à l’Espace Jean Hainaut (ancienne gare), situé à la rue d’Andrémont Jamioulx. L’événement se déroulera ce samedi 20 et ce dimanche 21 novembre de 10 h à 18 h. "La manifestation est organisée au bénéfice de notre service à la Communauté", explique Raymond Delforge, membre du club.

Fondé en 1966 dans notre pays, le club Fifty One International rassemble des milliers d’hommes et de femmes qui ont le sens du service, du dévouement et du bénévolat avec des objectifs concrets: l’aide à la communauté et plus spécialement l’Aide à la jeunesse et aux personnes précarisées.

Ce week-end, les œnophiles sont attendus par des viticulteurs venus d’Alsace, de la Loire, du Bordelais, de la Champagne, des Côtes-Du-Rhône et d’Italie. "Soyez nombreux à venir, en famille ou entre amis, partager une dégustation de vins. En bons amateurs, chacun et chacune tirera de cette visite un bon souvenir avec, bien entendu, l’occasion de remplir sa cave à vins pour les fêtes de fin d’année", conclut notre interlocuteur.

Le prix d’entrée et de participation est de 5€ par personne, et vous recevrez un verre pour vos dégustations. Les dernières mesures sanitaires en vigueur seront respectées et un contrôle du Covid Safe Ticket (CST) sera opéré à l’accueil de la foire. Ce service à la Communauté distribue, chaque année, près de 7 000€ à diverses associations reconnues d’utilité publique.

> Renseignements: 071/ 59. 60.59 ou raymondel@skynet.be