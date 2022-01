Le tourisme de proximité a connu un essor remarquable depuis le début de la crise.A Charleroi, les explorations urbaines organisées notamment avec l'Eden ont un tel succès que des guides sont maintenant édités et des promenades balisées.

A deux pas de la ville de Charleroi, à Fontaine-l'Evêque, il est possible de se laisser emporter par des paysages et un calme unique. Afin de découvrir les villages, plusieurs balades existent.

L'une d'entre elles, qui propose de parcourir les villages de l'entité, c'est-à-dire Fontaine, Leernes et Forchies est la Transfontainoise. Cette balade de 12,4 km parcourt la Ville de Fontaine-l’Evêque du nord au sud et permet aux randonneurs de dé-couvrir les trois anciennes communes, leur histoire et leurs spécificités. La Trans-Fontainoise est divisée en trois parties.

Au départ de la Place Destrée à Forchies-la-Marche, elle passe par le château de la Marche pour rejoindre le château Bivort à Fontaine-l’Evêque terme de la première étape. Elle traverse ensuite les Gaulx, le calvaire Mascaux et s’en va vers Leernes pour faire étape sur la place Degauque. Pour suivre, par le quartier des Wespes, elle traverse le bois domanial, descend le sentier du Solitaire pour terminer son parcours au Pavillon Vert se situant juste au-delà de l’écluse n° 8, dite aussi écluse de l’Abbaye d’Aulne.

Deux boucles existent également au départ de Leernes.

La première se fait au départ de la Place Degauque, ce circuit vous fait découvrir le bois domanial de Leernes et la campagne leernoise. La seconde démarre du parking du Péchant – au croisement de la rue Long des Bois et de la rue Four à Verre – ce circuit vous permettra de parcourir en long et en large le bois domanial de Leernes et de cheminer le long de la Sambre entre l'écluse de l'Abbaye d'Aulne et le hameau d'Hourpes.

Les balades pédestres ne sont pas les seules dans cette région. Grâce au réseau Point Nœuds, il est aussi possible de parcourir la région à vélo. Un réseau cyclable points-nœuds est composé de voies lentes et sécurisées (RAVeL). Tout cela est bien entretenu et accessible aux vélos tout-chemin. Selon le parcours choisi, il suffit de suivre le panneau directionnel pointsnœuds comportant le numéro de l’intersection et les directions possibles vers les numéros suivants. Actuellement, la Maison du Tourisme Pays des Lacs vient de poser 200 km de pointsnœuds sur la partie nord du Pays de Lacs : Anderlues ; Fontaine-l’Evêque ; Lobbes ; Merbes-le-Château ; Thuin ; Erquelinnes ; Ham-sur-Heure-Nalinnes s’ajoutant aux 350 km existants.

Entre terrils, campagnes, cours d'eau ou encore monuments historiques, il n'est pas nécessaire d'aller au bout du monde pour faire de nouvelles découvertes en mode sportif ou simplement en famille.