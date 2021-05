Dans la nuit de vendredi à samedi, vers 4 heures du matin, les pompiers de Thuin (zone de secours Hainaut-Est) ont été réquisitionnés à Fontaine-Valmont (Merbes-le-Château).

On leur signalait un violent incendie de maison, avec probablement quelqu'un à l'intérieur de l'habitation. Sous les ordres du lieutenant Gelpi, un départ complet a été ordonné: une grande échelle, une citerne et une autopompe, ainsi qu'une ambulance en prévention.

Quand les pompiers sur arrivés sur les lieux, la maison est totalement en proie aux flammes. Les hommes du feu ont commencé à combattre l'incendie, mais se sont rapidement retrouvés à court d'eau. Le lieutenant a appelé les pompiers de Beaumont (zone de secours Hainaut-Est) en renfort, qui sont arrivés sur place avec une autre citerne et autopompe.

Il a fallu combattre l'incendie sur tous les fronts, pendant près d'une heure et demie: par les façades avant et arrière, par l'intérieur et par la toiture avec la grande échelle. Heureusement, les pompiers ont pu faire un coupe-feu pour tenter de protéger les deux autres habitations accolées, dont seulement une a été légèrement touchée au niveau de la toiture.

Les services d'Ores (gestionnaire de réseau gaz-électricité) ont été appelés sur place pour couper le courant du bloc pendant que ceux de la SWDE s'occupaient de couper l'arrivée d'eau au compteur de l'habitation, qui avait cédé sous la chaleur dégagée par l'incendie. La police locale de la ZP Botha s'est chargée du constat.