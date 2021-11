Approuvé en séance du conseil zonal de sécurité le 4 octobre 2019, le Plan zonal de sécurité (PZS) 2020-2025 n’avait pas encore été présenté aux membres du conseil de police de la zone Germinalt en raison de la pandémie. Ce manquement a été réparé, fin octobre, par le chef de corps. Alain Bal en a dressé les contours avant de céder la parole à Jennifer Leroy, analyste stratégique.

Ce PZS comprend notamment les missions et objectifs prioritaires déterminés par les quatre bourgmestres de la zone de police et le procureur du roi. Il reprend des données objectives (chiffres issus du baromètre de criminalité), des données subjectives (informations transmises par les citoyens lors de réunion de quartier par exemple), des informations recueillies auprès des mandataires via un sondage et la consultation des membres du personnel.

Un plan zonal de sécurité est donc une image sur six ans qui comprend notamment une analyse de l’environnement. La superficie totale de la zone de police est de 185,3 km² sur les communes de Gerpinnes, Thuin, Ham-sur-Heure-Nalinnes et Montigny-le-Tilleul pour une population totale de 51 153 habitants au 1er janvier 2019. “ De 2014 à 2018, la criminalité a diminué de 7 %. C’est un chiffre mais il y a toujours une interprétation à réaliser ”, commente Jennifer Leroy, analyste stratégique de la zone Germinalt.

Priorités externes et internes

Pour la période 2020-2025, le PZS prévoit une série de priorités externes et internes qui ne sont nullement classées par ordre d’importance. Sur le plan externe, quatre priorités ont été établies : la sécurité routière, le phénomène des stupéfiants, le phénomène environnemental et les vols qualifiés dans les habitations.

L’attention en matière de sécurité routière portera sur la réduction de la vitesse moyenne excessive des usagers de la route dans les zones accidentogènes et dans les zones à risque, le combat contre le stationnement sauvage dérangeant et la lutte contre les usagers sous influence de drogues ou d’alcool.

Lutter contre la drogue est aussi une préoccupation importante notamment via la problématique des stupéfiants aux abords et dans les écoles. La réduction des incivilités publiques (déchets clandestins) et la réduction des vols dans les habitations sont également deux axes prioritaires pour les policiers de la zone Germinalt.

Sur le plan interne, trois priorités ont été définies : la gestion des dossiers judiciaires (réduire le délai de transmission des procès-verbaux pour atteindre la norme définie par le parquet de Charleroi), la digitalisation de la police (implémenter les nouveaux outils et matériels informatiques à venir) et la mise en conformité au Règlement Général sur la Protection des données.

Le Plan zonal de sécurité peut être consulté par le public, sur le site www.police.be/5338