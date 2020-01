Gerpinnes, Florennes, Mettet et Walcourt vont acquérir le logiciel "Territoire connecté" autour de quatre axes.

Gerpinnes qui se trouve en Hainaut est régulièrement en contact avec ses trois communes voisines dans le Namurois : Mettet, Florennes et Walcourt. Les quatre communes du GAL ont rédigé une convention afin de créer des projets ensemble. Cet été, une tribune a été achetée qu’ils se partagent pour les grands événements. Aujourd’hui, ils vont acquérir un logiciel “territoire connecté”. L’idée est de permettre aux citoyens des 4 communes de retrouver des informations sur 4 axes : l’événementiel, les aires de détente, les randonnées et la gestion du domaine public. Le tout pour un budget de 68 000 euros, c'est-à-dire 17 000 euros par commune.

Entre autres, le logiciel “territoire connecté” est actuellement en train de se développer. Il sera d’abord accessible au personnel pour une bonne gestion, ensuite il pourra être accessible au public. Les citoyens recevront une notification sur GSM indiquant certaines informations comme des travaux dans sa rue. Le logiciel sera responsive, c’est-à-dire adapté à la taille de votre écran (ordinateur, tablette ou gsm).

Que retrouverons-nous sur ce logiciel ? Il est composé en quatre axes. Il regroupera tous les gros événements de la région comme les marches folkloriques, les carnavals, le bal aux lampions, les joggings, etc. Vous pourrez également retrouver toutes les informations au sujet des aires de détente. Par exemple, les aires de jeux accessibles à une certaine tranche d’âge ou leur localisation. Dans le logiciel “territoire connecté”, les randonnées sur les quatre communes seront répertoriées. Les itinéraires spécifiques seront proposés, ainsi que les balades thématiques. “Il sera même possible au randonneur d’introduire dans l’application une balade qu’il aurait jugée intéressante pour la partager avec les autres”, explique la mandataire, Christine Laurent. Le dernier point sera la gestion du domaine public avec le logiciel Eagle.be. Vous pourrez être informé des travaux, des rues bloquées, etc.