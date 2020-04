Aucune fête ne pourra avoir lieu sur le territoire jusqu'au 31 août.

Le collège communal de Gerpinnes a prit la décision hier de supprimer toutes les festivités et les locations de salle sur son territoire jusqu'au 31 août. "Notre pays s’est engagé dans un processus de déconfinement progressif. La prudence, cependant, reste de mise. Plus que jamais, nous devons veiller à contenir la propagation du virus, notamment en limitant les contacts entre les personnes", annonce le collège dans un communiqué de presse.

Cette annulation s'applique pour toutes les processions religieuses, les marches folkloriques, les concerts, les fêtes, les manifestations sportives. Il n'y aura donc pas de Bal aux Lampions le 14 août qui rassemblait 7 000 participants, aucune marche folklorique que ce soit St-Roch et St Frégo d’Acoz et Lausprelle, la St-Martin de Villers-Poterie, il n'y aura pas non plus la fête de Joncret, l'open air de Gougnies, etc. Ce sera un triste été pour les gerpinnois, mais la santé publique doit être préservée.

"Nous sommes conscients que cette décision sera vécue dans la douleur par tous les Gerpinnois épris de convivialité et amoureux du folklore, mais aussi par tous ceux – fournisseurs, louageurs, brasseurs, cabaretiers et commerçants, travailleurs du spectacle et de la culture – dont l’activité économique est soutenue par nos festivités."