A la suite des inondations du 15 juillet dernier, les autorités communales gerpinnoises ont décidé d'ouvrir un compte bancaire afin de venir en aide aux familles de Gerpinnes touchées. Quelque 50 maisons ont été sévèrement envahies par les eaux et près de 100 caves inondées. Les dégâts sont importants, des familles, des personnes âgées sont plongées dans le désarroi.

"Dès les premières heures de la catastrophe, nous avons connu un remarquable élan de solidarité. Très vite, l’entraide s’est déployée. Des tracteurs et des remorques sont apparus dans nos rues, des bras ont offert leur appui, des repas ont été distribués, les dons en nature ont afflué au centre de collecte installé par la commune. La générosité de nos habitants a été telle qu’en moins de 48 heures, nos besoins en produits de première nécessité étaient plus que couverts. Nous sommes, à l’évidence, une communauté de femmes et d’hommes animés par un véritable sens de la solidarité," nous communique-t-on.

Les dons en faveur des victimes de la catastrophe peuvent être adressés au compte Belfius BE55 0910 2249 5844 du CPAS, 31 rue des Écoles, avec la mention « Inondations Gerpinnes ». Une commission « inondations » se chargera d’examiner les situations individuelles et de répartir les fonds récoltés.