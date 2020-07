La 2ème édition de l’exposition à ciel ouvert à Gerpinnes a commencé cette semaine. Cette année, le thème du concours photos était "visages et gestes du quotidien". Amateurs ou professionnels pouvaient y participer.

Suite aux concours organisés il y a quelques mois, c’est la commission culture qui a sélectionné les 20 meilleurs clichés, elles ont ensuite été imprimées sur toile en grand format. On y retrouve des photos de la Sainte Rolende, des visages, des artisans, etc. Cette semaine, elles ont été installées dans le parc de l’administration communale, elles seront exposées jusqu’à septembre. L’espace a été choisi pour sa biodiversité et son espace de convivialité, d’autres projets arriveront également.