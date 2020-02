Le projet du Clos du Blautier, surnommé Gougnia Lane, était à l'arrêt suite à la faillite de Loix.

Vous vous souvenez de ce célèbre projet immobilier inspiré de la série américaine Desperate Housewives qui s'implantait à Gerpinnes ? Le Clos du Blautier, surnommé Gougnia Lane par l'ancien promoteur, avait fait parler de lui sur la toile. Le quartier s'inspirait du quartier américain de la série, Wisteria Lane, notamment par ses barrières en bois blanche installées devant les maisons.

En 2013, le groupe Loix démarrait la construction des 36 lotissements à Gougnies. Quand quelques années plus tard, 8 appartements et 2 maisons sont construites, le chantier se retrouva à l'arrêt. En effet, le groupe Loix a fait faillite en 2018. Depuis le chantier est resté à l'abandon, les démarches administratives pour trouver un repreneur sont nombreuses et durent presque deux ans.

La bonne nouvelle est officielle, le chantier a trouvé un repreneur: Sotraba. La commune de Gerpinnes a récemment accordé le nouveau permis de bâtir. L'ancien permis ayant dépassé les 5 ans, était périmé. Il a donc fallu en redemander un, que Sotraba a obtenu. Quelques régularisations ont dû être faites par rapport à l'ancien permis, mais le projet reste le même.

"Nous allons poursuivre le dossier comme à son origine. On converse tout le dossier. La lenteur de la reprise du projet est due à plusieurs problèmes rencontrés. Le nouveau promoteur a rencontré de nombreux obstacles sur son parcours, mais il a réussi à reprendre le dossier. C'est un repreneur sérieux qui poursuivra avec les mêmes acteurs qu'à l'origine. Le but est de continuer le chantier et de reprendre les travaux. On doit poursuivre la construction de la voirie et puis 25 unités de lotissements doivent encore être construites", explique l'architecte, Xavier Köttgen.

La faillite de Loix a touché toutes les personnes engagées dans le chantier. Notamment les futurs locataires. Pour ceux déjà installés, ils vivent depuis deux ans dans un quartier non achevé, presque au milieu d'un chantier. Et ceux qui avaient réservé un appartement à l'époque? "Les personnes qui avaient réservé un logement seront recontactées avec le même contrat qu'au début. Ils auront perdu deux ans, mais ils n'ont pas tout perdu."

Tous les partenaires du projet seront lancés dans le vif du sujet dès la semaine prochaine. "On doit relancer les différents devis, retrouver les mêmes acteurs qu'au début du chantier, c'est une grosse machine à relancer."

