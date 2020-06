La ministre Tellier (Ecolo) ne semble pas prête à concéder un subside pour le projet PCDR de Gerpinnes.

C'est en tout cas ce qu'elle a indiqué lors de la commission Tellier mardi. Julien Matagne (CDH), ex-échevin gerpinnois élu au parlement wallon, interpellait la ministre de l'Environnement et la Ruralité au sujet du financement de certains projets "PCDR" (programme communal de développement rural) : dans le cas de Gerpinnes et de son projet de maison multiservices, ce n'est pas repris dans les 26 projets retenus par la Région wallonne.

Pour rappel, ce projet des autorités communales co-construit avec la participation de citoyens, visait à créer une maison multiservices à Gerpinnes-centre. Objectif : s'en servir de vitrine pour les produits locaux et accueillir le syndicat d'initiative pour développer le tourisme local et le tourisme d'un jour sur l'entité. Le projet était dans les cartons depuis 2017, mais il a été remis au goût du jour et soumis à l'approbation du gouvernement (pour obtenir des subsides) suite à la mise en vente d'une maison place de la Halle qui conviendrait parfaitement au développement du projet.

Il faudra faire sans subsides, à en croire la réponse donnée par la ministre Tellier, qui a vigoureusement encouragé le collège communal de Gerpinnes à "acheter la maison sur fonds propres" sans attendre une éventuelle aide. La fiche est arrivée sur le bureau de la ministre en mai, et les vendeurs de la maison en question attendent un engagement de la commune pour le 2 juillet : un délai trop court pour le gouvernement.

"J'ai l'impression que notre projet a été balayé d'un revers de la main", déplore le député Julien Matagne. "Le PCDR prend plusieurs années à mettre en place, il a été co-construit avec des citoyens, cette maison multiservices est un superbe projet et l'opportunité d'acheter le bâtiment vient de se présenter. Mais nous n'aurons pas de subsides. C'est frustrant... comment donner envie au citoyen de s'impliquer dans la politique locale si quand ils s'impliquent dans un projet pendant si longtemps il n'aboutit jamais ? On a déjà été privé de Sainte Rolende, et maintenant cette mauvaise nouvelle..."

La réponse de la ministre n'a pas tardé à faire des émules à Gerpinnes. Le bourgmestre Philippe Busine (CDH), pris un peu au dépourvu par la nouvelle, se dit "triste". "C'est un superbe projet, et en ce mardi de Pentecôte, on a tous un coup de bambou...", nous explique-t-il, avant d'ajouter : "Cela dit, je peux me mettre à la place du gouvernement, qui a des budgets limités et beaucoup de demandes. Sans parler du fait qu'avec la crise actuelle, on parle de 10 à 15% de rentrées en moins pour les autorités publiques."

Du coup, la commune achètera-t-elle la maison sur fonds propres, soit 150.000 euros environ ? "C'est une discussion qu'il faudra avoir, oui", répond le bourgmestre, qui abordera le sujet en collège communal. "Mais même si on veut acheter nous-même, ce n'est pas une décision qui se prend à la légère : nous avons l'accord du conseil communal pour acheter le bâtiment avec subsides. Si, je dis bien si, on veut la racheter, il faudra d'abord que ça passe à nouveau devant le conseil communal, et je ne sais pas si la minorité, ou même tout le monde dans la majorité, sera d'accord avec cet investissement." Affaire à suivre, donc.