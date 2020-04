C'est une décision historique, les festivités de la Pentecôte sont annulées à Gerpinnes.

Après l’annonce de l'annulation de la Saint-Roch de Thuin ce matin, c’est au tour de la Sainte-Rolende de Gerpinnes.

Le collège communal de Gerpinnes a pris sa décision cette après-midi, les festivités de la Pentecôte qui devaient se dérouler le 1er juin sont annulées.

Cette décision fait suite à la situation exceptionnelle que vit la Belgqiue, et le monde entier. "Le collège a décidé d'annuler les festivités de la Pentecôte sur tout son territoire. Le pèlerinage à sainte Rolende n'aura donc pas lieu le 1er juin prochain. Son escorte folklorique ne sillonnera pas nos villages pour effectuer son tour multiséculaire. La rentrée traditionnelle de la procession avec ses 3300 marcheurs n’aura pas lieu."

C’est une décision historique: "Le 10 mai 1940, l'armée allemande envahissait notre pays. C'était un vendredi de Pentecôte. Malgré les bruits de bottes, nos anciens préparaient les festivités. Évidemment, elles n’eurent pas lieu. Pendant les années de guerre, les enfants emmenés par deux valeureux Gerpinnois ont perpétué nos traditions et exprimé notre résistance à l’occupation nazie. Mais la situation est toute différente aujourd’hui. Nous ne sommes pas confrontés à une armée d’occupation mais à un ennemi invisible, qui peut frapper en tout lieu et à tout moment. Face au Covid-19, nous devons respecter les mesures de confinement. Il en va de notre avenir. Notre pèlerinage à sainte Rolende et notre marche folklorique reviendront avec plus de vigueur et de beauté après les jours sombres que nous traversons. Au loin, la lumière point."

La Pentecôte est vécue par les Gerpinnois comme une tradition, une festivité attendue toute l’année, au centre des conversations quotidiennes. La marche vit chaque jour dans les pensées et les cœurs des Rolendiens, et elle y vivra toujours.

C'est une décision sage du collège communal aujourd'hui face à la situation.

Un report des festivités est encore à envisager. "Dans les semaines à venir, nous contacterons les responsables de nos compagnies de marche, l’abbé Pardonce et la confrérie. Un report du pèlerinage et des festivités peut-il être envisagé ? Selon quelles modalités ? La situation sanitaire le permettra-t-elle ? À défaut, c’est une décision d’annulation pure et simple que nous serons contraints de prendre pour l’année 2020."

Une chose est sûr, la Sainte-Rolende ne sortira pas le week-end de Pentecôte 2020.