La commune de Gerpinnes est passée aux poubelles à puce il y a 10 ans. La taxe pour la collecte et le traitement des déchets n'avait jamais augmenté, mais cette année les autorités communales n'ont pas d'autre choix que de l'augmenter., détaille le bourgmestre local, Philippe Busine (CDH).

De fait, la loi prévoit depuis 2012 que les villes et communes doivent facturer directement à la population entre 95 et 110% de ce que la collecte et le traitement des déchets coûte réellement. C'est le principe de coût-vérité : au moins une commune produit de déchets, au plus sa facture totale diminue, et au plus la taxe poubelle peut être réduite. "En 2012, nous étions à 105% du coût-vérité, et petit à petit cette proportion est descendue jusqu'à atteindre l'année passée 93,6%. Il est donc nécessaire de revoir les montants à la hausse pour couvrir le coût. Gerpinnes ne s'en sort pas trop mal, puisqu'il faut compter environ 108kg de déchets par an et par habitant, un poids relativement stable d'année en année depuis 2013. L'introduction du nouveau sac bleu permettra peut-être de réduire encore ce poids total."

Au conseil communal, la proposition de la majorité en place était d'augmenter à la fois la taxe forfaitaire et sa composante proportionnelle. "Avec cette augmentation, on devrait revenir à 100% du coût-vérité, et donc on espère ne plus devoir augmenter la taxe pendant quelques années, cinq ans si tout va bien", explique le bourgmestre.

Au niveau forfaitaire (comprenant 60kg de déchets résiduels et 40kg d'organiques par personne), la taxe évoluerait de la façon suivante:

Pour une personne isolée, la taxe reste à 80€

Pour deux personnes, la taxe passe de 115 à 125€ (+8,7%)

Pour trois personnes, la taxe passe de 150 à 165€ (+10%)

Pour quatre personnes, la taxe passe de 160 à 175€ (+9,4%)

Un nouveau palier de 5 personnes sera créé, à 185€

Un nouveau palier de 6 personnes et plus sera créé, à 195€

Au niveau variable, le kg de déchets résiduel passerait de 0,14 à 0,28€ (+100%) jusqu'à 100 kg. Au-delà de 100 kg, le prix au kilo passerait de 0,18 à 0,36€ (+100%). Le kg de déchets organiques, lui, passerait de 0,05 à 0,15€ le kg (+200%).