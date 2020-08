Dès ce 9 septembre, les portes du centre culturel de Gerpinnes s’ouvriront à nouveau. Au programme : théâtre, concerts, conférences mais aussi de nombreux ateliers qui permettent de vraies rencontres humaines et qui favorisent la notion de “Vivre ensemble”.

Parmi ces ateliers, il y a les hebdomadaires comme l’atelier tricot et crochet pour un projet en solo ou collectif, le yoga, le djembé, la sophrologie par session de 9 ateliers et des cours d’alphabétisation afin de favoriser l’intégration sociale et l’accès à la culture pour les personnes ne disposant pas d’une maîtrise suffisante de l’oral et/ou de l’écrit en français.

À côté des ateliers hebdomadaires, l’équipe du centre culturel gerpinnois a planifié des ateliers mensuels comme l’art floral et l’art culinaire. Rendez-vous le mardi 8 septembre, pour un atelier autour de la conservation de fruits, le 6 octobre pour un atelier dédié la cuisine italienne, le 10 novembre place à la découverte de la cuisine africaine et le samedi 12 décembre pour un atelier spécial “Présentation d’un menu de fêtes”.

Informations et inscriptions: 071/50 11 64, www.gerpinnes.tv