A partir de ce lundi 10 août et jusqu'au 31 août, l'Allée des Sports à Gerpinnes sera fermée à la circulation dans les deux sens pour cause de travaux.

L'entreprise Koekelberg continuera les travaux de l'A.D.E.P.S à Loverval. Elle devra intervenir sur le domaine public à l'Allée des Sports pour finaliser le chantier. En effet, les aménagements de la "passerelle/dalle" reliant les 2 pôles du site et surplombant la voirie devront être finalisés avant la rentrée scolaire.

La voirie sera donc fermée à la circulation jusqu'à la fin du chantier. Une déviation sera mise en place via la N5 et la rue de la Blanche Borne. Les commerces seront toujours accessibles via la N5.