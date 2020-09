Que ce soit dans Big Mama, dans Hot Bot, dans Magnum, Starky et Hutch ou encore dans Le Transporteur, celles qui sont les véritables stars, ce sont les voitures.

Aussi soigneusement choisies que les acteurs qui incarnent les rôles phares dans des séries ou dans des succès du box-office, les véhicules que nous voyons sur nos petits et grands écrans sont la propriété de passionnés de la région.

Patrick, Christophe, Domenico, Xavier, Philippe et Catherine sont les heureux propriétaires de voitures de légende. À eux tous, ils possèdent bon nombre des voitures vues sur le petit et grand écran en Belgique. Quand on leur demande d’où vient cette passion, chacun a sa réponse mais ils sont unanimes pour parler d’émotions et de frissons.