, peut-on lire sur le site internet de la commune.

Depuis ce samedi 25 juillet, le port du masque est donc rendu obligatoire dans tout le centre de Gerpinnes et au sein des complexes et zonings commerciaux de la commune, et leurs parkings.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux enfants de moins de 12 ans, aux personnes en position assise et/ou lorsqu'on pratique un sport ou qu'on est sur un vélo.

L'administration communale de Gerpinnes rappelle également que les masques gratuits sont toujours disponibles à la commune : pour plus de renseignement, vous pouvez contacter le 071/50.90.51 (52 et 53) durant les heures d'ouverture des bureaux.