Lionel avait aussi de la cocaïne sur lui, et a manqué d’écraser un piéton dans sa fuite.

Lionel D. circule le 31 octobre dernier au volant de la Citroën C4 de sa femme. Problème, Lionel est déchu du droit de conduire et le véhicule est en défaut d’assurance. Alors qu’il devrait plutôt faire profil bas sur la route, Lionel roule anormalement vite et colle le véhicule qui le précède. La police remarque son manège et souhaite le contrôler. Les feux sont allumés, mais Lionel ne s’arrête pas. Après vérification, les policiers ont confirmation de la déchéance du permis de conduire du chauffeur. Une course-poursuite s’engage dans les rues de Gerpinnes.

Lionel prend tous les risques pour éviter de se faire prendre. "Il accélère, il roule à contresens et manque même de faucher un piéton", précise le ministère public. Comme si cela ne suffisait pas, Lionel a en sa possession de la cocaïne planquée dans des cigarettes. Sa course prend fin grâce à un camion qui le bloque, non loin de son domicile à Florennes. Ce mercredi, face à la juge Jamar, Lionel fait profil bas et reconnaît la prévention à sa charge.

Le parquet souhaite appliquer un sévère rappel à la loi à Lionel. Le substitut Lafosse s’oppose à une suspension du prononcé et souhaite voir un sursis probatoire plaidé par la défense, avec une formation VIAS pour la sécurité routière.

Jugement pour le 16 septembre.