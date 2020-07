Entre 12.500 et 17.500€ par éolienne, si jamais il devait y en avoir

Le conseil communal de Gerpinnes a validé une taxe sur la "production d'électricité" qui aurait lieu sur son territoire. Il faut comprendre : une taxe éolienne.

"Nous n'avons pas d'éolienne pour l'instant, mais nous n'avions pas non plus prévu de taxes", détaille le bourgmestre Philippe Busine (CDH). "Désormais, si jamais il devait y en avoir un jour, la taxe sera de 12.500 à 17.500€ par éolienne."

Pourquoi maintenant ? Parce que la commune d'Yvoir, du côté de Dinant, a gagé son procès contre le producteur Luminus, qui avait introduit une plainte contre la commune suite à la levée de cette taxe. "Avant de connaître la décision du tribunal, on n'avait pas voulu mettre cette taxe", nous dit-on. On imagine pour éviter de devoir aussi aller en justice si un promoteur voulait implanter un parc éolien sur Gerpinnes... Maintenant que la jurisprudence existe, les communes pourront décider, ou non, d'implémenter cette taxe, si ce n'est pas encore fait.