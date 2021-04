Nous demandons également la mise en place d’une politique qui permette à tous les secteurs de pouvoir fonctionner au moins à minima. Raison pour laquelle, le Centre culturel de Gerpinnes mènera une action symbolique et silencieuse ce vendredi 30 avril et le samedi 1er mai dans le cadre de l’action Still Standing for culture. Pour cette action, ce vendredi 30 avril, les bâtiments du Centre culturel de Gerpinnes seront recouverts partiellement de bâches noires pour le faire disparaître symboliquement du paysage gerpinnois durant 24h.

Le samedi 1er mai, de 13h à 17h, deux graffeurs viendront en résidence pour rendre vie à ces bâches noires. "Leur création artistique restera visible durant tout le week-end. Parce que la culture n’est pas "non essentielle", parce qu’elle rassemble, crée du lien dans un monde où les divisions n’ont jamais été aussi marquées, restons debout pour la culture."