Il est temps d’établir le budget 2021 pour la commune de Gerpinnes. En effet, l’année écoulée a été marquée par la crise sanitaire. Celle-ci laisse des conséquences douloureuses pour beaucoup de personnes. Elle déstabilise aussi les institutions fédérales, régionales et communales.

"Le collège communal a conscience du défi qu’il aura à relever pour pouvoir réaliser la politique décrite dans son Plan Stratégique Transversal, car comment prévoir la trajectoire de l’objectif budgétaire et promouvoir une administration au service du citoyen, quand on ne connaît pas l’impact du virus sur notre manière de vivre ainsi que sur l’économie du pays ? Les résultats positifs engrangés lors des derniers exercices, au niveau de la discipline financière, vont nous permettre d’entrevoir, malgré tout, l’avenir avec sérénité. Nous avons donc adopté un budget prudent et réaliste", déclare Denis Gorez, échevin des finances de la commune de Gerpinnes.

Concrètement pour Gerpinnes, le résultat de l’exercice propre 2021 se présente à l’équilibre avec un boni de 118.259,97 euros. De plus, la réserve d’un million d’euros n’a pas été nécessaire pour atteindre cette stabilité.

Il faut aussi noter qu’à Gerpinnes, cette année aucune taxe, ni redevance n’a été augmenté dans le but d’équilibrer le budget. La commune veut aussi favoriser la création d’emploi, c’est pour cette raison qu’il n’y a pas de taxe sur le personnel occupé, sur la force motrice, les enseignes lumineuses, les locaux, les bureaux et enfin les activités économiques.