La commune se dote d’une technologie novatrice pour augmenter l’efficacité des services rendus aux citoyens et l’interaction avec ceux-ci.

En ce dernier jeudi de janvier, le conseil communal de Gerpinnes a découvert le projet de convention de partenariat avec la Société D2D3 (société de services dans le développement de solutions cartographiques métiers) et la Société CIVADIS (société de services d’outils informatiques) pour le testing d’un logiciel de gestion du service technique et du patrimoine. Michaël Bertozzi, directeur du Service Travaux, a présenté les bienfaits de la plateforme, actuellement utilisée et en cours de développement, aux élus réunis en la salle des fêtes.