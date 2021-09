Ce jeudi soir vers 22h15, le courant s'est soudain coupé dans toute une partie de l'entité de Gerpinnes. C'est un accident de la route, où une voiture est rentrée dans une cabine électrique, qui en est à l'origine. On parle d'un millier de foyers sans électricité. D'après le site d'Ores, la panne était rétablie aux alentours de 23h20.

Que s'est-il passé? Sur la rue des Flaches, à Gerpinnes, une conductrice s'est apparemment endormie au volant et a continué tout droit dans un tournant. Elle a violemment embouti une cabine électrique de 11.500 volts, créant un arc électrique qui a fait sauter d'autres cabines des environs. La cabine est partiellement détruite.

Les pompiers de Marcinelle sont intervenus pour secourir les deux personnes qui se trouvaient à bord du véhicule, mais n'ont pas pu approcher de la voiture : la cabine risquait de s'effondrer, et le courant était toujours présent. Il a fallu plusieurs équipes du gestionnaire de réseau de distribution Ores pour couper les cabines environnantes, privant encore plus de maisons d'électricité, afin qu'un dépanneur puisse tirer la voiture avec les deux victimes à bord pour les éloigner de l'endroit dangereux.

Les secours ont alors pu intervenir sur les deux victimes, pour les dégager et permettre aux secours, deux ambulances de R'Med et du PIT de Gilly accompagnées d'un SMUR, de prendre en charge les blessés et de les emmener en milieu hospitalier. La police locale Germinalt, sur place, s'est chargée du constat.

D'après notre correspondant, les équipes techniques d'Ores ont dû placer un groupe électrogène pour alimenter temporairement le réseau électrique gerpinnois en attendant de pouvoir faire les réparations nécessaires sur la cabine.