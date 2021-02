Les Gerpinnois sont très attachés à leur folklore de la Sainte-Rolende. En effet, beaucoup d’habitants de la commune sont bercés dès leur plus tendre enfance au rythme des tambours de cette marche folklorique.

Mais à cause de la crise sanitaire, l’édition 2020 de la Sainte-Rolende n’a pas pu se dérouler comme à son habitude. C’est pour cette raison que la commune de Gerpinnes a élaboré très tôt un protocole pour préparer au mieux la marche en 2021. Elle non plus ne sera pas identique aux années précédentes. "Dans un premier temps, nous nous sommes rassemblés avec les différents bourgmestres : celui de Florennes, de Walcourt et avec l’échevin du folklore de Mettet afin de discuter sur un éventuel protocole. Tout le monde était d’accord pour faire quelque chose. En tout cas de se donner toutes les possibilités pour que quelque chose puisse se faire si les mesures sont un petit peu assouplies", explique Julien Herman, l’échevin de la culture et du folklore de Gerpinnes. Il est évident que la commune dépend des règles imposées par le fédéral.

Suite à cette réunion, les différents protagonistes se sont mis à la recherche d’un épistémologiste. Yves Coppieters a répondu présent. Il a analysé le protocole de la Sainte-Rolende 2021.

Yves Coppieters s’est montré assez positif sur le protocole. "La commune avait déjà supprimé les moments à risques. Mon travail a été d’accentuer sur les mesures de précautions", déclare l’épistémologiste de l’ULB. Toutefois, il affirme que le folklore est important pour les habitants de cette région et qu’il est intéressant se projeter dans l’avenir. "Monsieur Coppieters a mis l’accent de marcher par bulle de 10", ajoute l’échevin du folklore. De plus, la commune dans son protocole avait proposé des bulles de 25 marcheurs pour "les arrêts boissons", mais cette proposition a été revue à la baisse sur les conseils de l’épistémologiste "Les bulles ne doivent pas se croiser. Il n'y aura donc pas de regroupement pour la parade finale. J’ai aussi conseillé à la commune de fournir des masques aux marcheurs. Et aussi de limiter l’accès de cet événement aux personnes à risques. Si elles sortent, elles devront respecter les gestes barrières. La commune devra faire passer un message particulier à ces personnes fragiles", ajoute Yves Coppieters.

La commune de Gerpinnes est consciente que le déroulement de la Sainte Rolende 2021 ne dépend pas d’elle, mais de l’évolution de la situation sanitaire et des mesures prises par les différents gouvernements. Cet événement peut être annulé au dernier moment. La priorité est la santé des citoyens.