Un grave accident s'est produit à Gerpinnes, sur la N5, peu avant 11 heures ce mardi.

Une camionnette de bpost circulait en direction de Philippeville, près du centre sportif de Bertransart, quand un petit camion a commencé à la doubler. D'après les premières constatations, la conductrice du véhicule de la poste n'a visiblement pas vu qu'elle était en train de se faire doubler, car elle a dévié sur sa gauche et a percuté l'avant du camion.

Les pompiers de Philippeville et de Marcinelle sont intervenus, avec une ambulance des pompiers de Mettet et un SMUR de Notre-Dame (Charleroi). La conductrice bpost a été désincarcérée et transportée en milieu hospitalier.

La police locale Germinalt s'est chargée du constat.

