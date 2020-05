Les élèves présents étaient contents de retrouver leurs copains.

À l’école primaire Saint-Augustin de Gerpinnes, 33 élèves ont repris les cours ce lundi. Malgré toutes les mesures mises en place, les enfants étaient un peu anxieux. "Ce matin, j’étais stressé. Je n’ai pas peur du virus mais je ne savais pas comment ça allait se passer. Si j’allais devoir me laver les mains tout le temps, si j’allais me faire disputer si j’approchais trop d’un copain" , explique Diego.

Masques, hygiène des mains et distanciation sociale, trois mesures difficiles à vivre pour les enfants : "Le masque ce n’est pas agréable mais c’est utile. C’était difficile de respecter la distance avec les copains. Mais ça va, je suis content d’être rentré à l’école. C’est mieux qu’à la maison." La journée terminée, les enfants sont apaisés et prêts pour la prochaine journée.

