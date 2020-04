Des agricultrices animent en vidéo les enfants pendant les vacances scolaires.

Les fermes pédagogiques aussi se retrouvent parfois désemparées face à la situation.

Depuis le mois de mars et jusqu’à la fin d’année, ils ne peuvent plus accueillir d’écoles pour faire visiter leur ferme. Pour eux également, les stages de Pâques ont dû être annulés. Aujourd’hui, ils n’ont encore aucune certitude que les stages d’été pourront avoir lieu. Ces fermes pédagogiques ont dû trouver des solutions. Certaines s’investissent encore plus dans la vente de leurs produits, d’autres mettent en place des idées modernes.

Avec l’aide d’Accueil champêtre en Wallonie, des fermes pédagogiques ont pu mettre en place des vidéos pour présenter les animaux de l’établissement. Puisqu’elles ne peuvent pas accueillir les enfants physiquement dans leur ferme, les agricultrices ont décidé d’amener la ferme jusqu’à leur écran ! Chaque jour, une vidéo est publiée sur les réseaux sociaux, à chaque fois une agricultrice différente. C’est l’occasion d’animer les enfants pendant les vacances scolaires et de leur apprendre les animaux de la ferme de façon ludique et originale.

Dans la région, la ferme du Raz Busée à Gerpinnes a réalisé la deuxième vidéo de ce projet. La ferme possède un élevage de vaches laitières, transforme le lait en fromage, glace et yaourt et a un petit magasin à la ferme. Ils sont en cours d’installation en ferme pédagogique et sont reconnus ferme d’accueil social. Anne-Sophie, de la ferme du Raz Busée a présenté le veau ! Une vidéo de 3 min 30, présentant l’animal de A à Z : sa naissance, sa nourriture, son évolution, le caractère, etc.

Les vidéos continuent tout le long des vacances scolaires, l’occasion de découvrir les fermes de votre région et les animaux qui s’y trouvent ! Après cette vidéo, la ferme du Raz Busée continue de travailler pendant ce confinement. Leurs produits locaux sont notamment disponibles grâce à la coopérative CoopESEM depuis ce 5 avril, mais aussi dans leur magasin à la ferme.