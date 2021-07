Gerpinnes : une voiture contre un poteau Thudinie – Gerpinnes JVE Le conducteur, blessé, a été transporté vers l'hôpital Vésale © FVH

Dans la nuit de vendredi à samedi vers 2h, le conducteur d'une Mini a heurté un poteau, rue Trieu du Charnoy à Gerpinnes. Le véhicule a visiblement dévié de sa trajectoire avant de heurter sur sa gauche un poteau en béton acueillant l'éclairage public. La voiture a fini sa course au milieu de la chaussée, le conducteur, blessé, a été transféré vers l'hôpital Vésale. Le poteau a été endommagé et n'était plus maintenu que par les câbles électriques et sa structure métallique. Les pompiers et Ores sont descendus sur place pour sécuriser les lieux. Le poteau devait être réparé samedi dans la journée. La zone Germinalt a procédé aux constats d'usage.