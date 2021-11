Les "Ateliers ruraux" de Gougnies (Gerpinnes), c'est ce projet de transformer le site des anciens ateliers Marcelle pour y ériger plusieurs "boxes" afin d'accueillir des artisans et indépendants dans un lieu prévu à cet effet.

Sauf que le projet date... d'il y a plus de 20 ans. Le site a été racheté en 2005. On annonçait alors que les artisans pourraient s'y installer en 2010. Plus de dix ans plus tard, on en est (presque) au même point.

Mais ça pourrait changer prochainement : "la demande de permis d'urbanisme sera bientôt déposée", nous apprend le bourgmestre. "On espère que ça puisse débuter l'année prochaine."

Tout le monde doit probablement avoir les doigts croisés. Près de 600.000 euros sont prévus pour mener le projet à bien. Gerpinnes est une des seules communes à ne pas avoir de zone industrielle, c'est donc une façon de pouvoir mettre des locaux à disposition de ses PME à des prix intéressants, et donc rendre l'entité plus attrayante. Bon à noter: les deux hectares derrière le service Travaux pourraient aussi, à terme, devenir un parc d'activités économiques.