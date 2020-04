Le corps d’office de la marche de Gougnies sera renouvelé malgré l'annulation de la Pentecôte.

Vu l’interdiction de tout rassemblement, le corps d’office de la marche royale Sainte Rolende de Gougnies a décidé de faire son cassage du verre d’une tout autre manière ce lundi de Pâques. L’événement sera réalisé sous forme numérique. Chaque officier filmera son cassage du verre de cher lui. Le tout sera diffusé vers 17h ce lundi sur la page Facebook de la marche.

Malgré l’annulation de la Pentecôte, le corps d’office a décidé de faire ce cassage du verre pour diverses raisons. "Si la Pentecôte est notre activité principale, nous avons d’autres activités durant l’année, le corps d’office doit être motivé. De plus, certains membres actuels ne seront plus en mesure d’assumer leur fonction pour des raisons personnelles ou médicales, nous ne voulons pas les forcer à refaire une année de plus", explique Nicolas Marcelle. Les membres du corps d’office pourront renouveler leur engagement, et deux nouveaux postes pourront être repris, et ce, malgré l’annulation de la Pentecôte.

"Nous avons trouvé une situation innovante et exceptionnelle qui permettra de respecter la tradition mais également les mesures de confinement." Rendez-vous lundi soir, en vidéo, pour découvrir les membres du nouveau corps d’office.