Mercredi soir, vers 23 heures, un grave accident s'est produit à Landelies (Montigny-le-Tilleul). Une Audi avec quatre personnes à son bord se dirigeait vers les ruines de l'Abbaye d'Aulne, quand au niveau de la rue Albert 1er et du restaurant La Clairière, le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule.

La vitesse est mise en cause d'après les premières constatations. Toujours est-il que le véhicule a dévié sur la gauche, percuté les barrières du parking pour violemment heurter le pignon du restaurant et d'être reprojeté sur la route.

© FVH

Quatre ambulances, deux SMUR et les pompiers de Marcinelle avec une désincarcération sous les ordres des officiers Mellart et Beauraing ont été envoyés sur place. Le passager et le conducteur ont pu être rapidement extraits du véhicule, mais les deux passagers à l'arrière souffraient de plusieurs fractures. Les pompiers ont dû découper le toit pour permettre une prise en charge par les équipes médicales, qui ont évacué les victimes en milieu hospitalier. Deux personnes sont grièvement blessées, deux plus légèrement.

© FVH

La police locale Germinalt a fermé la chaussée près de deux heures durant la nuit, le temps que dépanneur ACF Motors, de Gozée, puisse enlever la carcasse du véhicule.