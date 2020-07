Les restaurants sont satisfaits, ils pourront installer une terrasse durant 5 week-ends.

À Ham-sur-heure, un grand changement va se faire cet été sur la place. Elle sera fermée durant cinq week-ends pour permettre aux restaurateurs d’installer une terrasse.

Suite à la période de confinement, l’Horeca est en difficulté. Pour soutenir le secteur, la commune a accepté l’agrandissement de certaines terrasses. Cependant, sur la place de Ham-sur-Heure, il n’est pas possible d’installer un extérieur. Les restaurateurs ont donc fait une demande pour fermer la place afin d’y aménager une terrasse provisoire durant tout l’été. Après réflexion, la demande a été acceptée avec quelques adaptations.

"De base, nous avions demandé pour fermer la place tous les jours du mois de juillet et d’août, finalement ils nous ont accordés cinq week-ends s’il ne pleut pas ! C’est dommage car en Belgique on dépend du temps, et puis la structure devra être montée et démontée à chaque fois, donc on ne pourra pas faire quelque chose de beau avec un plancher par exemple. On aurait aimé avoir plus, mais c’est déjà une belle initiative et nous sommes très contents. C’est un test, on espère n’avoir aucun débordement", explique le restaurateur de Il n’y a qu’in bourg.

Quatre restaurants profiteront d’une terrasse une partie de l’été : Il n’y a qu’in bourg, L’Ham, Arômes à Rome et Aux mains d’argent. Pour les aider, la commune mettra à disposition huit tables et 32 chaises pour chacun.

Au niveau de la mobilité, cela ne perturbera qu’un peu les automobilistes. La circulation sera similaire à celle établie lors de la Saint-Roch, excepté sur la place. Aucune rue ne sera fermée à la circulation ; la rue des Potiers, la rue Froide et la rue du Cygne seront ouvertes normalement. Il y aura cependant des changements dans le sens de circulation et dans les zones de stationnement. Le stationnement sera d’une durée maximale de 30 minutes à la rue Sainte-Anne et à la rue Froide. Des parkings existent à proximité, les commerces de la place sont donc toujours accessibles facilement.

Cette fermeture de la place se fera durant cinq week-ends : ceux du 17, du 24, du 31 juillet et du 7 et 14 août. Et ce du vendredi 17 h au dimanche 23 h. Sauf pour le week-end du 17 juillet qui sera prolongé jusqu’au mardi 21 juillet (jour férié). Bonne nouvelle également : le week-end de la Saint-Roch est compris dans ces week-ends d’ouverture. Pour les restaurateurs mais également pour les citoyens, c’est une belle opportunité de fêter la marche dans le village.