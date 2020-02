Pour cause d’élagage des arbres au chemin d’Oultre-Heure à Ham-sur-Heure-Nalinnes, la rue sera inaccessible à partir de ce lundi 3 février et jusqu’au 11 février. La fermeture n’aura lieu que durant les heures de travail d’une journée, c’est-à-dire entre 8 h et 16 h.

Des déviations seront bien sûr prévues via le chemin des Faisans et la rue de Ham-sur-Heure. Si l’arrêt de police est noté jusqu’au 11 février, la commune informera les citoyens si l’élagage des arbres est terminé avant la date prévue.